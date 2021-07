ONG lança financiamento coletivo para melhorar saneamento da Ilha do Pavão

Há décadas sofrendo com um problema crônico de falta de água, o que se agravou durante a pandemia, a região da Ilha do Pavão, que conta com uma população de 860 pessoas, vai ser alvo de uma nova campanha para providenciar caixas d’ água para moradores.

A Associação Vitória da Ilha do Pavão, responsável pelo projeto, juntamente com a ONG Misturaí, realizaram o primeiro financiamento coletivo no início de 2021, e na oportunidade possibilitaram a instalação de 12 reservatórios de água para uso comunitário.

Nesta campanha, que conta com a parceria do Hackatown , a meta inicial de R$ 10 mil busca permitir a compra e a instalação de, pelo menos, 24 novas caixas de 250 litros cada para armazenamento. O objetivo final é atingir o total de 48 caixas, com R$20 mil arrecadados, parte de um amplo projeto de desenvolvimento da comunidade que está sendo desenvolvido pela associação de moradores e instituições parceiras, com atividades de trabalho e renda, horta urbana, comunicação, entre outros.

A campanha e o projeto de desenvolvimento da ilha são realizados pela Associação Vitória com Hackatown, Misturaí e Translab Urb, com a parceria do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-RS), a ONG Em Comum e os Engenheiros sem Fronteiras - Núcleo Porto Alegre.