Rio Grande do Sul registra menor temperatura do ano nesta sexta

O Rio Grande do Sul registrou as temperaturas mais baixas do ano na manhã desta sexta-feira (30). Segundo a Metsul, em Vacaria, a temperatura hoje cedo chegou a -7,2ºC, e em São José dos Ausentes, os termômetro chegaram a marcar 7,0ºC negativos - foram os registros mais baixo até agora de cidades gaúchas em 2021.

Quando a Capital do Estado começava a receber os primeiros raios de sol, os termômetros registravam o frio mais intenso do ano na cidade. Porto Alegre registrou 2,1ºC nas primeiras horas da manhã mais fria deste inverno na Capital, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Houve geada em toda a Região Metropolitana.

A semana, que teve neve intensa caindo na serra gaúcha, não deu trégua - nem no RS e nem em outras partes do Brasil. No Estado, grande parte dos municípios gaúchos teve no amanhecer desta sexta suas menores mínimas do ano. Esta onda polar, porém, não traria marcas menores que as das grandes ondas de frio, por exemplo, de 2000, 2007, 2009 e 2012.

O frio chegou a temperaturas negativas também em outras cidades do Estado, como, -6,1ºC em Soledade,-4,8ºC em Canela, -4,7ºC em Farroupilha, -4,4ºC em Santa Rosa, -4,2ºC em Serafina Correa, e -3,2ºC em Quaraí. São registros feitos pela Metsul.

Neste sábado (31), as condições meteorológicas estarão favoráveis à formação de geadas nos campos de cima da Serra e no Planalto gaúcho, além de áreas isoladas na região Sudeste, planalto sul de Santa Catarina e regiões sul e central do Paraná.

O frio extremo também marcou o amanhecer no Centro-Sul do Brasil, com mínimas em muitas estações que raramente foram registradas nos últimos 20 a 30 anos e as mais baixas em algumas até agora neste século. A temperatura chegou a valores extremos entre -8ºC e -10ºC em Santa Catarina e no Sul de Minas Gerais, e bateu em marcas tão baixas quanto -7ºC a -8ºC no Paraná.

Um frio de muito intenso a extremo assolou o estado de Santa Catarina. Estações da Epagri no estado catarinense apontaram mínimas de -8,9ºC em Urupema, 8,0ºC em Bom Jardim da Serra, -7,7ºC em Urubici, -6,5ºC em Ponte Alta do Norte e em Curitibanos, -6,1ºC em Caçador, -5,6ºC em Fraiburgo, -5,5ºC em São Joaquim e -5,2ºC em Monte Castelo, dentre dezenas de registros abaixo de zero pelo território catarinense. Estações particulares no Planalto Sul de Santa Catarina chegaram a marcar temperatura de -10ºC. No Paraná, a temperatura caiu a -7,3ºC em General Carneiro. Os termômetros indicaram mínimas ainda de -4,3ºC em Entre Rios (distrito de Guarapuava) e -3,9ºC no município de União da Vitória.

O frio não deu trégua nem mesmo no Sudeste e no Centro-Oeste. Muitos pontos do interior do estado de São Paulo amanheceram hoje com mínimas ou negativas ou abaixo de zero. Rancharia teve 4,3ºC negativos, recorde de mínima para a estação desde a sua abertura em 2006. Campos do Jordão chegou a 2,6ºC abaixo de zero na estação do Inmet, mas baixou a -3,5ºC na Vila Inglesa.

Em Minas Gerais, o Inmet mediu -4,5ºC em Monte Verde e -3,5ºC em Maria da Fé. Caldas teve -3,3ºC. Estação automática particular em Delfim Moreira chegou a indicar -9,3ºC. No Rio de Janeiro, no Parque Nacional de Itatiaia, a 2.400 metros de altitude, a mínima foi de -7,7ºC.

Em Mato Grosso do Sul, as mínimas também foram extremamente baixas. Estações do Inmet indicaram hoje cedo temperatura de -3,2ºC na cidade de Iguatemi e de -2,6ºC em Rio Brilhante. Santa Rita do Pardo baixou a -1,2ºC.