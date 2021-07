Operação transfere presos ligados a facções criminosas do RS para outros estados

Nova Operação Império da Lei mobilizou nesta terça-feira (27) as forças de segurança no Rio Grande do Sul transferiu presos de alta periculosidade e líderes de organizações criminosas que estavam em penintenciárias gaúchas para prisões federais em outras unidades da federação.

Na Operação Império da Lei III, foram removidos sete detentos removidos de penitenciárias numa ação integrada entre as forças de segurança e poderes das esferas federal e estadual. Os transferidos são ligados a quadrilhas que mais atuam com crimes no Estado.

As Secretarias da Segurança Pública (SSP) e de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS) deflagraram desde as primeiras da manhã a operação, com a participação de 300 agentes e o emprego de cerca de 30 viaturas e uma aeronave.

As outras duas etapas da Império da Lei foram em março e novembro de 2020 com envio de 27 líderes de grupos criminosos para estabelecimentos do Sistema Penitenciário Federal (SPF). Somadas as três etapas da Operação, já são 34 presos transferidos para casas prisionais federais.