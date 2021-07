Gigantinho receberá população de rua a partir do final da tarde desta terça (27)

Atualizada às 13h40min - Os últimos preparativos estão sendo feitos para abrir as portas do Gigantinho às 19h desta terça-feira (27) e receber a população em situação de rua com abrigo e refeições quentinhas, forma encontrada para ampliar a estrutura de enfrentamento às baixas temperaturas previstas para os próximos dias. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, visitou o local no começo da tarde para acompanhar os detalhes finais da estrutura que oferecerá 100 vagas com camas cedidas pelo Exército.

entrada com pets Melo disse que haverá busca ativa com ônibus que percorrerão a cidade e que as pessoas poderão ingressar no Gigantinho com seus animais de estimação. "Eles também serão bem-vindos e esperados com água e comida", garantiu o prefeito, ao lembrar que a prefeitura conta com estrutura também na rede própria e conveniada com 140 vagas. Em algumas delas, é permita a

As tratativas entre a prefeitura da Capital e o Sport Club Internacional foram concluídas nesta segunda (26) e contam com o apoio da Associação da Classe Média (Aclame), que doou kits de higiene pessoal, e grupos de voluntários que fornecerão três refeições diárias aos albergados durante os dias de baixas temperaturas. Uma ação semelhante ocorreu em 2019, quando o Gigantinho também abriu as portas para abrigar pessoas durante uma massa de ar frio que atingiu a Capital.

Além de abrigo para a noite, a estrutura programada também ofertará kits de higiene, doados pela Aclame, e três refeições diárias. Aqueles que ingressarem no ginásio receberão testes rápidos de antígeno e os que ainda não tiverem tomado a vacina contra a Covid-19 serão imunizados. A Aclama também cedeu um gerador de energia que ficará disponível pelos próximos cinco dias para ser utilizado nos chuveiros e na infraestrutura do ginásio.

Testes rápidos de antígeno serão realizados em toda a população de rua que ingressar no Gigantinho, bem como vacinação naqueles que não estiverem imunizados. O plano emergencial da prefeitura, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conta ainda com o apoio da Unimed, que manterá uma ambulância no local para atendimento, além de ambulância do Samu.