Defesa Civil avalia estragos causados pelo granizo no Interior do RS

A chuva de granizo que atingiu o Rio Grande no Sul na madrugada desta terça-feira (27) causou estragos nas cidades de Getúlio Vargas e São Valério do Sul. A Defesa Civil do Estado está reunida com os prefeitos dos dois municípios agora pela manhã para avaliar os prejuízos e definir as ações a serem tomadas. Em São Valério do Sul, o auxílio chegou ainda na madrugada.

As prefeituras vizinhas de Inhacorá e Alegria cederam lonas para ajudar no reparo dos telhados que o gabinete do prefeito Idilio José Speroni contabiliza neste momento. A cidade também conta com o apoio da Emater para saber o tamanho do estrago causado pelo fenômeno na agricultura da cidade.

Em Getúlio Vargas, a estimativa preliminar aponta que 300 famílias necessitam de assistência. O bairro Monte Claro, um dos mais carentes, foi o mais atingido.

"Desde o início da madrugada, já foram distribuídos 10 mil metros de lona", informa o prefeito Mauricio Sólido, que está reunido com a Defesa Civil para estabelecer os procedimentos necessários a partir de agora.

"O importante é trabalhar o mais rápido possível para poder resolver o problema e restabelecer a ordem, pois o frio vem aí", afirma o prefeito.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o dia começa no Estado com chuva e raios, não se descartando temporais isolados de vento e granizo na Metade Norte.

"A instabilidade atua forte no Norte e no Nordeste gaúcho entre a madrugada e manhã, mas da tarde para a noite o tempo melhora", diz o site da Metsul. Embora ainda tenha muitas nuvens e chuva na divisa como o estado catarinense, em geral os temporais com raios e granizo hoje irão ocorrer entre Santa Catarina e Paraná.