Acidente em Triunfo causa bloqueio parcial da BR-386 e uma morte

Atualizada às 9h23min de 27/07/2021 - Acidente na madrugada desta terça-feira (27) na BR-386, em Triunfo, na região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), causa bloqueio parcial das pistas.

Um caminhão carregado de arroz tombou e pegou fogo no km 407 da rodovia, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Também um carro de passeio foi atingido e pelo menos um óbito foi confirmado. O carro é do modelo Fiorino com placa de Gravataí.

O trânsito flui de forma alternada, com bloqueio no sentido de Porto Alegre para o interior para a remoção do caminhão com origem de Santa Catarina.

A carga do cereal derramou na pista. A PRF diz que o motorista não teria sofrido ferimentos.

O acidente foi por volta das 5h20min. O caminhão acabou incendiando. No socorro, a polícia descobriu um carro embaixo da carreta. Ainda não há identificação nem informação sobre a quantidade de vítimas.