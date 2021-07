Frio: como irá funcionar o atendimento à população de rua de Porto Alegre no Gigantinho

O Gigantinho - que já havia sido cedido em 2019 para o mesmo fim - está sendo estruturado com camas cedidas pelo Exército, kits de higiene doados pelo Instituto Floresta e uma grade de fornecimento de refeições por grupos de voluntários para receber pessoas em situação de Porto Alegre. Além do local, a prefeitura ainda tem outras 140 vagas disponíveis da rede, em abrigos, repúblicas, casas lares, residencial inclusivo e instituição de longa permanência. As iniciativas fazem parte de uma ação emergencial para atender esse público durante os dias com avanço de uma massa de ar polar que, segundo a MetSul, fará com que as cidades do Estado enfrentem temperaturas negativas.

Ao chegar no Gigantinho, os novos acolhidos farão o teste rápido de antígeno para detecção de Covid-19 e, se alguém testar positivo, será encaminhado para a Vigilância em Saúde do município. Durante os dias de acolhimento no Gigantinho também ocorrerá a vacinação daqueles que ainda não foram vacinados. Nos outros locais, os acolhidos serão vacinados de acordo com o calendário do município. A Unimed já disponibilizou uma ambulância que ficará à disposição para atendimento na sede do Beira-Rio, nas noites de acolhimento, das 19h às 7h. Mas o acolhimento será 24h.

Além disso, a prefeitura estendeu o horário de abordagem das equipes do Ação Rua até as 21h por quatro dias, podendo contar com mais de 120 profissionais. A busca ativa ocorrerá das 21h às 2h, com quatro equipes. E, durante toda a madrugada, três equipes motorizadas dos albergues estarão no atendimento por acionamento da Guarda Municipal, EPTC e pelo 156 (opção 7). Equipes do Samu também estarão em contato direto com a ronda noturna para atendimentos necessários.

Segundo a prefeitura, tanto nas pousadas, quanto no Gigantinho, haverá espaço para receber os animais de estimação dos acolhidos. O Gabinete da Causa Animal dará suporte, oferecendo ração, coleira e medicações.

O prefeito sinalizou, ainda, que as pessoas acolhidas terão acesso a agasalhos arrecadados na campanha do POA que Doa, liderada pelo Gabinete da Primeira-Dama. O chef ativista e idealizador do coletivo Cozinheiros do Bem, Julio Ritta, afirmou que o coletivo também está se mobilizando para distribuir meias, toucas e cobertores para as pessoas em situação de rua. “Não tem vaga o suficiente nos albergues da Capital para sete mil pessoas em situação de rua, então vamos fazer ações na quarta e quinta-feira de noite para entregar esses agasalhos e tentar amenizar, da nossa maneira, o frio”, explicou.