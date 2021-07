Frente fria que chega ao RS pode ser uma das mais fortes do século 21

Interpretações e especulações a respeito das previsões meteorológicas para o Estado nos últimos dias causaram pânico e criaram polêmica. Os exageros registrados em mensagens compartilhadas via WhatsApp e nas redes sociais, no entanto, não podem servir de motivo para desprezar o que vem por aí: a massa de ar polar que se aproxima pode ser uma das mais fortes no século 2021, desde 2000 , segundo a MetSul Meteorologia.

“Devemos ter marcas de temperatura que podem rivalizar com as quatro, cinco mais baixas deste século em alguns locais”, explica a meteorologista Estael Sias, da Metsul Meteorologia.

Os principais riscos, segundo a meteorologista, são a geada negra, que pode trazer ainda mais risco para a agricultura, que já sofreu com a geada que ocorreu na virada do mês e na semana passada e há chance de neve na Serra. O frio será muito forte na quarta e na quinta, e a sensação aumenta em função do vento. A sexta-feira (30) deve ter as menores marcas.

“Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem enfrentar seis a sete dias seguidos com mínimas abaixo de zero em seus territórios. De quarta até domingo que vem a tendência é que ocorram marcas negativas no Sul do país com o frio mais intenso na média do dia inteiro entre quarta e sexta. As menores mínimas devem ocorrer na sexta-feira, quando muitas cidades terão marcas abaixo de zero”, diz o site da MetSul.

Essas baixas temperaturas representam risco para pessoas que estão mais expostas – que se encontram em situação de vulnerabilidade ou expostas nas ruas.

Em Porto Alegre, a prefeitura deve definir nesta segunda-feira (26) quais medidas serão adotadas. Uma das possibilidades é a utilização do ginásio Tesourinha para receber a população em situação de rua e seus pets. Também é possível que a prefeitura peça reforço ao Internacional para utilizar as instalações do Gigantinho, o que está sendo decidido em reunião que ocorre neste neste momento.

A Capital conta com quatro albergues que aceitam animais: dois em sistema de 12 horas e dois em sistema de 24 horas, com 256 vagas ao todo. No inverno, foi criada a modalidade pousada, com mais 200 vagas. Juntos, esses locais oferecem 20 vagas para animais. Os de pequeno porte podem ficar junto com os tutores. Os demais ficam em casas instaladas no pátio.

Em Caxias do Sul, a prefeitura já iniciou no final de semana uma mobilização para criar estratégias para reduzir os efeitos do frio nas populações mais vulneráveis. Foi criado o movimento chamado Unindo Forças para Enfrentar o Frio, reunindo Fundação de Assistência Social, Defesa Civil, Cruz Vermelha, Corpo de Bombeiros e outras entidades que trabalham com estes públicos. Na tarde desta segunda-feira (26), às 15h, haverá reunião virtual para definir as ações.

Caxias do Sul conta com três casas para abrigar pessoas em situação de rua, totalizando 140 leitos, e mais o projeto Hospedagem Solidária, com 35 leitos, administrado por uma pastoral ligada à Igreja Católica.