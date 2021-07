Brasil pode enfrentar maior onda de frio do século

Uma massa de ar frio de origem polar de grande intensidade vai invadir o Brasil a partir de terça-feira (27) e tem potencial para ser uma das mais intensas deste século a alcançar o território nacional. A Região Sul deve ser a mais afetada, enfrentando temperaturas negativas durante o dia inteiro por alguns dias. São Paulo e Mato Grosso do Sul também poderão experimentar temperaturas negativas.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o motivo de a Região Sul já estar enfrentando episódios de frio intenso é porque há um corredor aberto entre as massas de ar polar. A meteorologista da MetsSul Estael Sias explica que existe influência do frio da Antártica, que já está acima da média. Esse cenário meteorológico acaba sendo favorável a ondas de frio muito intensas e até extremas entre o final de julho e começo de agosto. O frio intenso, que deve começar entre terça (27) e quarta-feira (28), deverá durar até o final de semana do dia 31 de julho.

O esperado para os próximos dias é temperaturas de até -7ºC em algumas regiões. “Acredito que também haverá temperatura negativa em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em outros locais, como no Planalto Sul catarinense, são esperadas temperaturas de -10ºC ou -12ºC”, acrescenta Estael. Algumas regiões de Minas Gerais também poderão ser afetadas. Ela afirma, ainda, que a Região Metropolitana de Porto Alegre não está livre das temperaturas negativas, mas não deverá enfrentar temperaturas tão baixas quanto em algumas regiões do Estado.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (InMet) apontam que a temperatura mais baixa do século no Rio Grande do Sul foi registrada no dia 14 de julho de 2000, em Bom Jesus, no nordeste do Estado, quando os termômetros marcaram -7,2ºC. A temperatura mais baixa registrada em 2021 foi no dia 21 de julho, quando Vacaria marcou -5ºC.

A probabilidade de nevar nas áreas de maior altitude do Sul do Brasil com base nos dados atuais é muitíssimo alta. “Está prevista para algumas regiões a possibilidade de chuva na segunda (26) e na terça-feira (27), então não descartamos as chances de haver neve. Mas só vamos poder detalhar isso mais perto da data”, prevê. As projeções de geada em maior número de locais são mais para o final do período de pico da onda de frio, logo no final da próxima semana. A geada atingiria partes do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, além dos três estados do Sul.

Além disso, Estael explica que não haverá variações térmicas, mas sim, jornadas de frio. “O período de frio vai ser mais duradouro, acredito que as manhãs serão geladas e as tardes frias.” Ela afirma que está se desenhando alguns dias com vento, o que poderá fazer a sensação térmica gelada permanecer durante o dia.

Este sábado (24) está sendo de calor intenso na maioria do Estado, com temperaturas próximas aos 30ºC. Segundo a meteorologista, isso abre espaço para vendavais. “Quando tem uma troca de massa de ar muito rápida, como, por exemplo, sair dos 30ºC no sábado (24) e, na quarta-feira (28), chegar em temperaturas negativas, pode haver ventos fortes com risco de vendavais localizados.”