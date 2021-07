Restaurante onde ocorreu desabamento de deck não tinha alvará de funcionamento

desabamento de parte de um deck morte de uma jovem de 26 anos A Prefeitura de Porto Alegre informou que a Marina das Flores, que abriga o restaurante onde ocorreu ona noite deste domingo (18), na Ilha das Flores, e resultou na, não tinha alvará de funcionamento.

A festa, que ocorria no local, não estava autorizada e também não houve denúncia à Guarda Municipal. Desde o início do ano, as equipes municipais de fiscalização intensificaram as operações para combater festas clandestinas.

"A Administração Municipal seguirá tomando todas as medidas cabíveis referentes ao fato e o Executivo da Capital lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família da vítima", afirma nota enviada pelo Paço.

A Prefeitura informou também que. no primeiro semestre de 2021, 3.051 locais foram fiscalizados pela Guarda Municipal. Desses, 208 se referem a festas ou aglomerações e 900 estão relacionados a bares restaurantes e lancherias.

Somente na região do acidente, no Arquipélago, foram realizadas nove vistorias. Na última quinta-feira (15), uma marina irregular foi fechada. Do total de locais fiscalizados, foram registrados 106 autos de infração e 32 de interdição. Em média, são mais de 500 locais fiscalizados por mês.