Deck de restaurante desaba e pessoas caem na água na Ilha das Flores

Por volta das 20h deste domingo (18), o deck de um restaurante desabou na Marina das Flores, na Ilha das Flores, em Porto Alegre. Cerca de 50 pessoas caíram na água.

Seis equipes do Corpo de Bombeiros Militar, duas por água e quatro por terra, foram para o local. Em princípio, todas as pessoas foram retiradas da água. Uma vítima necessitou de atendimento no local pelo Samu e foi levada para o Hospital de Pronto Socorro.

Guarnições da Brigada Militar também foram ao local para auxiliar no isolamento e o helicóptero do BavBM foi acionado para auxiliar com o holofote de iluminação na área da queda do deck. Volantes da Polícia Civil também foram deslocadas à área. Não há informações sobre as causas do rompimento do deck.