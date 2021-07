Em noite de ventos fortes, bairro Santana fica sem luz em Porto Alegre

Além do zunido assustador dos fortes ventos, moradores do bairro Santana, em Porto Alegte, enfrentam falta de luz. Por volta das 20h30min da noite deste domingo (18), a energia caiu e ainda não voltou.

O apagão na porção do bairro entre a avenida Princesa Isabel e quase avenida Bento Gonçalves ocorreu após três interrupções da luz. As ruas estão desertas.

Apenas as luzes dos faróis dos carros que passam no bairro provocam clarões. Nos prédios, luz de tela de celular e de emergência garantem alguma visibilidade. O vento sacode com força árvores e espalha lixo e folhas secas pelas vias até o pátio de casas e prédios.