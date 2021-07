Centro e o Leste do RS têm previsão de formação de nevoeiros nesta terça-feira

O Vento Norte mantém a chegada de ar mais quente de Norte para Sul com previsão de mais um dia que poderá começar com formação de nevoeiros entre o Centro e o Leste do Estado. Nesta terça-feira (13), a temperatura fica mais amena pela manhã com previsão de marcas entre 12 e 14°C em muitas áreas. As informações são da Metsul Meteorologia.

O sol predomina entre nuvens à tarde e propicia o aquecimento com marcas próximas e ao redor de 30°C nos Vales, nas Missões e na fronteira Oeste. Não se descarta a ocorrência de pancadas esparsas e muito isoladas de chuva, especialmente no turno da noite na Metade Sul do Estado.

O sol predomina com previsão de um dia mais quente que o normal para esta época na Capital. No turno da manhã ainda ocorrem nevoeiros que gradativamente cedem espaço a aberturas de sol. Amanhã o tempo fica nublado, com certo abafamento. Já na quinta-feira volta a chover com queda na temperatura.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 31°C

Mínima: 8°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 28ºC

Mínima: 14ºC