Santa Casa entrega modernização de áreas para atendimento pelo SUS

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre fez a entrega formal, nesta segunda-feira (12), da primeira etapa das obras de reforma e modernização de novas áreas destinadas ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), integrando a UTI do Centro de Neonatologia, a Emergência Obstétrica, o Centro Obstétrico e Unidades Cirúrgicas de Internação do Hospital Santa Clara, além da UTI pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio.

As novas estruturas foram viabilizadas com recursos de emendas da bancada federal gaúcha, entre 2007 e 2021. Para o diretor geral da Santa Casa, Julio Matos, os recursos encaminhados pelos parlamentares "qualificam substancialmente os processos assistenciais em áreas SUS da instituição, especialmente na medicina de alta complexidade de abrangência nacional”.

Nas áreas obstétricas, um dos pilares das reformas e modernizações foi a ampliação dos aspectos de humanização da assistência. "As áreas de internações coletivas têm, a partir de agora, no máximo três camas por quarto, climatizados e com banheiros privativos, além de salas de parto humanizado e UTI com as mais modernas tecnologias e estruturas, adequadas para atender todo o tipo de intercorrência, gerando muito mais segurança às pacientes e profissionais da assistência", explica Matos.

No Hospital da Criança Santo Antônio, as reformas e modernizações reforçam a Santa Casa como referência nacional em medicina de alta complexidade em diversas especialidades pediátricas.

As novas áreas foram entregues pelo provedor da Santa Casa, Alfredo Englert, e demais membros da diretoria da instituição, em solenidade que contou com a presença do deputado federal Giovani Cherini, coordenador da bancada federal gaúcha no Congresso Nacional, demais parlamentares, autoridades e convidados.