Porto Alegre vacina população em geral contra a gripe

A campanha de vacinação contra a gripe foi ampliada em Porto Alegre para a população em geral contra a gripe. O imunizante já está disponível para todos os porto-alegrenses a partir desta terça-feira (6) nos 120 pontos de vacinação oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até o fim do estoque de doses. O limite mínimo de idade para receber a imunização é de seis meses. O intervalo entre a administração das vacinas da gripe e da Covid-19 deve ser de, no mínimo, 14 dias entre uma e outra.

A ampliação foi definida pelo Ministério da Saúde (MS) devido à baixa procura pela vacina nos grupos prioritários durante a campanha nacional, que tinha término previsto para esta sexta-feira (9). Ao ampliar a oferta para além dos grupos prioritários, o ministério e a secretaria pretendem diminuir o risco de transmissão e as complicações causadas pelos vírus influenza, que podem levar a hospitalizações e até a óbito.

De acordo com os dados do Painel Vacinação Influenza no LocalizaSUS, a Capital atingiu 49,3% da cobertura prevista para a campanha. A meta era vacinar 90% de cada grupo prioritário. A vacina oferecida pelo SUS é a trivalente, que garante proteção contra os vírus H1N1m H3N2 e Influenza B.

Serviço