Porto Alegre ajusta oferta de linhas e horários de ônibus nesta terça-feira

A partir desta terça-feira (6), serão realizadas alterações nas tabelas horárias e ampliação de ofertas em seis linhas de transporte coletivo para adequar oferta e demanda em Porto Alegre.

Os passageiros podem consultar os horários atualizados, em tempo real, e os itinerários dos ônibus através da função GPS do app TRI POA, disponível para iOS ou Android. As tabelas horárias serão atualizadas no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Confira as alterações nas 6 linhas que se iniciam nesta terça-feira (6):