Prefeitura vai solicitar que consórcios dividam cumprimento de tabelas paralisadas

Diante da paralisação de pelo menos 18 veículos do Consórcio Viva Sul, que desde a noite de quinta-feira (1) deixaram de circular por falta de diesel, a prefeitura de Porto Alegre irá notificar administrativamente os demais consórcios para que dividam o cumprimento das tabelas que ficaram descobertas nas linhas. A decisão foi tomada na tarde deste sábado (3), após reunião do prefeito Sebastião Melo com a equipe no Centro Integrado de Comando.