Frio intenso provoca chuva congelada e deixa ruas de Caxias do Sul vazias

Vários municípios da Serra Gaúcha registraram temperaturas negativas na manhã desta terça (29). Em Caxias do Sul, os termômetros apontavam temperatura de -1ºC, no meio da manhã, mas com sensação térmica menor ainda, em função do vento persistente e do céu nublado. As condições térmicas acabaram dando origem ao fenômeno chamado de chuva congelada, com a queda de pequenos flocos de gelo, também registrada em Farroupilha, Garibaldi e Bento Gonçalves.

É comum que haja confusão entre chuva congelada e neve. Para que ambos os fenômenos ocorram, é preciso bastante umidade, como ocorreu nesta terça. A neve, no entanto, precisa de temperatura abaixo de 0ºC, ar muito frio na atmosfera e umidade, e a água permanece congelada da nuvem até chegar ao chão.

Já a chuva congelada depende praticamente do mesmo cenário, mas ocorre com ar menos frio. Com isso, os flocos tornam-se líquidos perto ou já no chão.

A previsão é de que as temperaturas permaneçam baixas, com o frio se intensificando ao longo da noite. As baixas temperaturas devem prosseguir nesta quarta, porém, um pouco mais amenas, e com sol reaparecendo e reduzindo a nebulosidade.