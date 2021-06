Massa de ar polar mantém a temperatura baixa no RS nesta quarta-feira

Potente massa de ar polar mantém a temperatura baixa e a sensação de frio ao longo desta quarta-feira (30). Na Metade Oeste do Rio Grande do Sul o ar mais seco propicia o amanhecer mais gelado com marcas que poderão oscilar entre -3 e -5°C. Pode ocorrer geada. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nas faixas Leste e Sul do Estado por conta da atuação de um ciclone no mar a umidade mantém a presença de nuvens e as rajadas de vento fracas a moderadas com potencial de eventual precipitação invernal, sobretudo, na primeira metade do dia. Durante a tarde a temperatura sobe mais em relação a ontem e a máxima deverá superar os 10°C na grande maioria dos municípios gaúchos. Na serra Nordeste a tarde ainda terá frio intenso.

Mais uma jornada de frio intenso em Porto Alegre e Região Metropolitana. O vento irá perder força ao longo do dia, contudo a umidade seguirá presente mantendo o vai e vem das nuvens. A partir de amanhã o ar mais seco irá garantir período mais ensolarado e de maior amplitude térmica na região.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 13°C

Mínima: - 5°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 13ºC

Mínima: 7ºC