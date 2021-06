Defesa Civil divulga relatório sobre prejuízos causados por chuva intensa

As chuvas da noite de sábado (26) causaram transtornos a moradores de municípios de várias regiões do Estado. No município de Sagrada Família foi registrada tempestade que danificou 500 residências nas zonas urbana e rural, afetando 1.900 pessoas e deixando 16 desalojadas. Conforme a Defesa Civil, há quatro feridos leves e um grave. Um jovem de 29 anos estava dentro de casa quando caiu uma parede por cima dele. Teve traumatismo craniano e foi transferido para o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, onde está internado em estado grave.