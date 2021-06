Etiqueta da vacinação: como se comportar antes e depois de receber a vacina

Para quem ainda espera a vez no calendário da vacinação contra a Covid-19, é importante ficar ligado em algumas dicas básicas para quando chegar a faixa etária. Até porque à medida que reduz a idade, mais pessoas vão lotar as filas em postos.

Nas unidades, a conduta começa no distanciamento físico e passa por cumprir as exigências, como ter em mãos documento de identidade e comprovante de residência na cidade onde busca o imunizante. Outro detalhe importante é observar o pós vacina.

Confira as dicas para quando chegar a sua vez:

1. Fique atento aos calendários de aplicação das doses que são divulgados pelas Secretarias da Saúde em cada cidade. Redes sociais e sites das prefeituras trazem a atualização a cada dia sobre a idade e os grupos que estão recebendo as doses.

2. Ao chegar ao posto, observe a dinâmica da fila. Para respeitar protocolos da pandemia, são coladas fitas amarelas no chão para orientar o distanciamento físico entre as pessoas. Siga a sinalização para não se expor a riscos. Não esqueça da máscara ao sair de casa.

3. Para agilizar a checagem de quem se enquadra na imunização em andamento, equipes dos postos passam antes pela fila para verificar com cada pessoa os documentos de identidade (para verificar idade), comprovante de residência na cidade da aplicação e outros itens, no caso de grupos prioritários. Tenha à mão todos os documentos para facilitar o trabalho das equipes e também evitar ficar na fila, caso não seja a sua vez ou falte algum dos itens exigidos. Na ansiedade de receber a vacina, muitas pessoas esquecem de levar os comprovantes.

4. Caso você tenha sintomas de alguma infecção respiratória ou tenha feito vacina da gripe há menos de 15 dias, não vá ao posto. Espere para melhorar e também concluir o prazo da aplicação da vacina da Influenza.

5. Tenha paciência, caso a fila seja grande. O tempo de vacinação de cada pessoa é de dois a cinco minutos - demora mais que o normal, pois é preciso preencher a carteira de vacinação da Covid-19, as pessoas fazem fotos e também são orientadas sobre o pós-vacina e retorno ao posto para a segunda dose.

6. Na hora de receber o imunizante: a pessoa que faz a aplicação informa a vacina que será ministrada antes de retirar a dose do frasco. Depois, a seringa é mostrada com o imunizante antes de ser aplicado.

7. A aplicação: a picada da agulha é leve, e a pessoa sente o líquido penetrando no músculo do braço. Pode doer um pouco, mas muita gente não sente nada.

8. Pós-vacina: alguns sintomas podem ocorrer até 72 horas da aplicação e vão de dor no braço, dor de cabeça e no corpo, fadiga e febre. A recomendação é não fzer compressas e não massagear. Caso os sintomas persistam, tome paracetamol ou dipirona para dor ou febre. Não pode tomar anti-inflamatório.

9. Caso persistam efeitos, é possível relatar a situação à Vigilância em Saúde, pelo telefone 150.

10. As vacinas aplicadas até agora no Rio Grande do Sul são todas com duas doses. É fundamental observar a data da D2 do imunizante. A informação já é colocada na carteira de vacinação. Receber a segunda dose é garantia da proteção esperada para cada imunizante.