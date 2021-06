Operação Esforço Concentrado dispersa aglomerações com mais de 2 mil pessoas

A Operação Esforço Concentrado dispersou mais de 2 mil pessoas na noite de sexta-feira (11) e a madrugada de sábado (12) em regiões boêmias da capital gaúcha. A maior aglomeração foi registrada na rua Padre Chagas, do bairro Moinhos de Vento. A ação contou com a participação de agentes da Guarda Municipal, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Brigada Militar e Diretoria Geral de Fiscalização. O objetivo é verificar o cumprimento e respeito aos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

Cerca de 100 pessoas foram dispersadas na rua Fernando Machado, no Centro Histórico, e 2 mil na Padre Chagas e entorno, no Moinhos de Vento. Também foram realizadas fiscalizações em diversos estabelecimentos para verificação de denúncias. Um local, nas Ilhas, foi autuado por falta de alvará. Os demais locais visitados estavam funcionando conforme as regras determinadas nos decretos municipais.

“A pandemia não acabou e população deve seguir respeitando as medidas sanitárias, como uso de máscara e distanciamento. A Guarda Municipal mantém as operações de fiscalização e será rígida no cumprimento das regras”, afirma o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

Furto - Durante a operação, um homem foi flagrado furtando fios e cabos no Parque Marinha. Ele foi preso em flagrante e aguarda vaga no sistema prisional sob a custódia da Guarda Municipal.