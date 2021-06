Prefeitura de Porto Alegre mobiliza força-tarefa para normalizar coleta de lixo

Por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) e do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), a prefeitura de Porto Alegre organiza uma força-tarefa nesta quarta-feira (9) para realizar a coleta de lixo domiciliar (orgânicos e rejeito) que está paralisada.

greve dos funcionários da B.A Meio Ambiente Os serviços estão interrompidos devido à, terceirizada contratada para prestar o serviço de coleta na Capital gaúcham. As reclamações envolvem falta de férias, não pagamento de benefícios e ameaças de demissões por justa causa por parte da empresa. Não há débitos entre o DMLU e a B.A. Meio Ambiente, que poderá sofrer sanções contratuais pela ação indevida.

Para atender os 38 bairros e vilas impactados com a interrupção da coleta, a prefeitura vai utilizar 47 caminhões-caçamba sendo 33 das seções operacionais do DMLU, dez da Divisão de Conservação de Vias Urbanas (DCVU) da SMSUrb e as demais de outras parcerias. Também será utilizado um compactador da Cootravipa. Mais de 165 pessoas compõem a força-tarefa.

Desde as 9h desta manhã acontece uma reunião na sede da B.A Meio Ambiente entre a terceirizada e funcionários da empresa, intermediado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Município (PGM), SMSUrb e DMLU para mediação dos problemas que geraram a greve. Os pagamentos da prefeitura à empresa poderão ser retidos, a fim de garantir os direitos trabalhistas dos funcionários da B.A.

A prefeitura solicitou ao MPT que intermedie a negociação e acionou a Defensoria Pública para representar os trabalhadores nesse processo. A prefeitura segue em negociação para que a terceirizada volte a cumprir as rotas de recolhimento e regularize a situação.

A prefeitura prevê que o serviço seja normalizado ainda nesta quarta-feira, mas instrui a população para evitar colocar os resíduos nas ruas até que a coleta seja integralmente retomada.