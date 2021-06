Metade Leste do RS tem risco de chuva forte nesta quarta-feira

Com muitas nuvens e umidade sobre o Rio Grande do Sul, a Metade Leste do Estado tem maior risco de chuva forte nesta quarta-feira (9). Já na fronteira com a Argentina são esperados períodos de sol, mas as nuvens devem predominar. As informações são da Metsul Meteorologia.

Também existe risco de chuva forte ao longo do dia entre o Centro e o Leste do Rio Grande do Sul. Os acumulados de chuva podem ser altos entre o Litoral, a Serra e Grande Porto Alegre. Na faixa Leste, o tempo deve ser ventoso.

Em Porto Alegre, o clima fica instável, com chuva e vento. Em alguns momentos pode chover forte. Também há possibilidade de ocorrer acumulados significativos de chuva. Já a temperatura pode oscilar pouco. Na quinta-feira, a previsão é de muitas nuvens e de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Na sexta-feira, o tempo deve melhorar.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 11ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira