Cinemas do Moinhos Shopping permanecerão fechados nesta semana para reparos

em função de um princípio de incêndio em um dos refrigeradores da bomboniere, Com atividades suspensas desde domingo (6),as quatro salas do GNC Cinemas do Moinhos Shopping deverão voltar a operar apenas no final da próxima semana. A expectativa inicial dos administradores era de conseguir realizar todos os reparos necessários e reabrir nesta quinta-feira (10), mas atrasos na entrega de materiais para a reforma geraram a mudança de planos.

De acordo com o diretor de Operações da rede, Ricardo Difini Leite, além da limpeza da área avariada, será necessário repor o refrigerador que entrou em curto-circuito e trocar o sistema de sprinkler (chuveiros hidráulicos ligados a um sistema de bombeamento de água), que foi acionado para controlar a propagação do fogo.

"A reabertura irá atrasar um pouco. Acredito que conseguiremos reabrir até quinta-feira da próxima semana. Tem pouca coisa a fazer, só que a entrega dos materiais demora um pouco", comenta o gestor.

Em função da parada forçada nas atividades, que estavam em início de retomada após as restrições da pandemia, Leite conta que suspendeu temporariamente o trabalho dos funcionários que atuam no Moinhos. "São pequenos detalhes para organizar, mas na próxima semana estaremos funcionando", ressalta.

De acordo com ele, o público vinha retomando o hábito de ir ao cinema e o final de semana havia sido de fluxo "acima das expectativas".

O princípio de incêndio ocorreu na madrugada de domingo, por volta das 0h15min, quando não havia mais público no local. Segundo o diretor, o curto-circuito no aparelho teria sido causado por uma sobrecarga de energia, após diversas quedas de luz, em função do temporal daquela noite.

No site do Moinhos Shopping há informação de que o cinema ficará fechado nesta semana, com aviso de "abertura em breve". Em Porto Alegre, a rede GNC Cinemas também mantém operações nos shoppings Praia de Belas e Iguatemi.