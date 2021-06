Agente penitenciário é morto em resgate de apenado em Caxias do Sul

agente penitenciário Clóvis Antônio Roman, 54 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira (7), em Caxias do Sul, durante ação de resgate de um criminoso que recebia atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte. O ato aconteceu por volta de 3h15 e resultou ainda em ferimentos graves em outro agente da Susepe e leves em dois funcionários da UPA.

Pelas informações preliminares, o apenado Guilherme Fernando Mendonça Huff, da facção Os Manos, alegou estar se sentindo mal aos agentes do Presídio do Apanhador, localizado cerca de 40 quilômetros da UPA. Logo após chegarem ao local para atendimento, os agentes foram atacados, no interior do prédio, por três criminosos fortemente armados. Imagens da câmara de vigilância do local mostram o grupo saindo em um veículo Passat de cor branca. De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios de Caxias do Sul, Victor Carnaúba, a Polícia Civil realiza buscas pelos criminosos.

Em função da ocorrência, a UPA Zona Norte foi fechada para limpeza e manutenção. Os pacientes foram transferidos para hospitais e à UPA Central. Não há informação de quando o atendimento será normalizado. Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que pessoas com casos leves e não urgentes procurem atendimento nas unidades básicas de saúde.