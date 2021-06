Aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca é retomada em Porto Alegre

Três postos de saúde em Porto Alegre retomaram a aplicação da segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca. Após anunciar a suspensão da aplicação das vacinas da Fiocruz/Oxford/AstraZeneca , a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) autorizou o uso de vacinas que estavam guardadas para a primeira dose para a aplicação da D2. Já houve reposição nas unidades de saúde Modelo, Santa Cecília e São Carlos. Outras poderão receber abastecimento durante a tarde.

Foi um ajuste emergencial, provisório, autorizado pela Direção de Atenção Primária para manter a aplicação de segundas doses do imunizante. Não são vacinas produzidas no Brasil pela Fiocruz, e sim adquiridas pelo Ministério da Saúde junto a Oxford/AstraZeneca através do Consórcio Internacional Covax Facility, há cerca de um mês.

Durante esta segunda-feira, a aplicação da segunda dose deste imunizante estará acontecendo exclusivamente no Posto de Saúde Modelo, na Av. Jerônimo de Ornelas, 55. Segundo a SMS, a escolha do local ocorreu por conta da demanda do posto, mas há possibilidade da cobertura ser ampliada para outras unidades da Capital.

A expectativa da secretaria é de que a aplicação de segundas doses seja normalizada a partir desta terça-feira (8).