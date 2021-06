Guarda Municipal desfaz aglomeração de 400 pessoas na Padre Chagas

Uma aglomeração com cerca 400 pessoas na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, e outra com aproximadamente 50 pessoas na Praça dos Açorianos, Centro Histórico, foram dispersadas pela Guarda Municipal durante a noite desta sexta feira (4) e madrugada deste sábado (5). A operação conjunta com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Brigada Militar ocorreu também nas ruas José do Patrocínio e República, no bairro Cidade Baixa, na região das Ilhas, e em outros pontos tradicionalmente frequentados da noite da Capital.

Na rua Padre Chagas, os estabelecimentos foram orientados a funcionar de acordo com as normas estabelecidas nos protocolos de segurança. A dispersão ocorreu com a colaboração das pessoas que estavam no local.

"Observamos que existem alguns casos onde a população ainda não entendeu a necessidade das normas de segurança sanitária, porém continuamos o nosso trabalho com objetivo de garantir o cumprimento da lei e ao mesmo tempo assegurar o lazer e dar condições para a economia seguir se desenvolvendo", afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento Silva.

Na rua João Inácio da Silveira, Ilha dos Marinheiros, um bar foi autuado pela Diretoria Geral de Fiscalização por estar funcionando sem alvará. Não havia aglomeração no local.

Denúncias devem ser feitas pelos telefones 153 ou 156.