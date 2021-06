Lote de 38,6 mil doses da vacina da Pfizer chega ao RS

Um novo lote com 38.610 doses de vacina contra a Covid-19 do laboratório Pfizer chegou ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (3). O avião veio de Guarulhos (SP) e chegou no começo da tarde no Aeroporto de Porto Alegre.

Juntamente com as 356,5 mil doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz recebidas na quarta-feira (2), o lote será distribuído às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) na sexta-feira (4). As doses serão utilizadas na imunização de trabalhadores da educação, trabalhadores portuários, pessoas com morbidades e deficientes permanentes.

As vacinas serão entregues às CRS mais distantes da Capital com auxílio de aeronaves da Brigada Militar e da Polícia Civil. Um helicóptero da Polícia Civil sairá às 10h de sexta-feira com destino a Santa Maria carregando as cargas da 4ª CRS (Santa Maria) e da 10ª (Alegrete).

No mesmo horário decolará um avião da Brigada Militar, com pousos previstos em Erechim, onde deixará as cargas da 6ª CRS (Passo Fundo) e 11ª (Erechim); Palmeira das Missões, onde deixará as cargas da 2ª CRS (Frederico Westphalen) e 15ª (Palmeira das Missões); Santo Ângelo, onde deixará as caixas das 9ª CRS (Cruz Alta), 12ª (Santo Ângelo), 14ª (Santa Rosa), e 17ª (Ijuí); Bagé, com a carga da 7ª (Bagé); e em Pelotas, com carga da 3ª (Pelotas).

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e as demais CRS poderão buscar durante o turno da manhã as doses correspondentes aos municípios de sua abrangência na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na Capital.