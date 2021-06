Ocupação de UTIs não baixa de 78,5% em maio no RS

A taxa diária de ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul se manteve acima de 78,5% nos últimos 30 dias. A maioria dos leitos estava sendo ocupada por pacientes de Covid-19 no mês de maio, mas a demanda estava equilibrada com a de outros pacientes. Regiões como a Norte e a Missioneira sofrem com taxas altas próximas às do pico de Covid-19 em março.

No mês de maio, a maior taxa de ocupação, de 86,2%, foi registrada no dia 31, quando 2.947 dos 3.417 leitos de UTI adulto do Estado eram utilizados. Se contar o início de junho, a maior taxa foi de 87,7%, registrada na quarta-feira.

No último dia de maio, quando a taxa era de 86,2%, 1.809 pacientes internados eram casos confirmados de Covid-19, 156 suspeitos e 982 eram pacientes não-Covid-19. O menor número de pacientes com a doença no mês de maio foi registrado no dia 17, quando 1.564 pacientes com Covid-19 estavam internados.

Por outro lado, o número de pacientes sem Covid-19 em UTI não fica abaixo de 900 desde o dia 4 de maio. No dia 28, esse número passou para 1.020 e, em 31 de maio, retornou para a casa dos 900.

O diretor de Auditoria do Sistema Único de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES-RS), Bruno Naundorf, percebe o aumento na demanda de outros pacientes, mas não se surpreende. "É comum e esperado que tenhamos em torno de mil leitos de UTI para outras doenças. Os grandes avanços estão nesses leitos de Covid-19", acrescenta. Ele afirma, também, que a primeira quinzena do mês foi estável. "Mas tivemos uma subida no dia 17 de maio e, depois, uma certa estabilização no final de mês."

Ainda que estável, Naundorf acredita que é necessário prestar atenção. "É quase uma montanha russa. Tivemos um pico elevado há dois meses e a descida ainda não chegou ao nível de fevereiro. Agora, estamos em uma subida de novo", aponta. As taxas de ocupação estão menores que as de março, mas maiores que o considerado normal antes do pico. O número de pacientes com Covid-19 ocupando leitos de UTI não é menor que mil desde o dia 18 de fevereiro.

Naundorf também chama atenção para algumas regiões do RS. A região Missioneira, na quinta-feira, estava com 94,4% de ocupação nas UTIs do Sistema Único de Saúde (SUS) e 102,2% de ocupação dos leitos privados. Já na região Norte, as taxas são de 96,2% de ocupação dos leitos do SUS e 123,3% dos leitos privados. "Na região Norte e Missioneira há um número de pacientes no mesmo nível que tínhamos em todo o Estado em março. Se o número de casos de todas as regiões subissem, teríamos uma situação bem preocupante", conta. Na região Norte e Missioneira, as taxas de leitos ocupados por pacientes com Covid-19 é de, respectivamente, 62,7% e 73%.