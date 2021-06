Veja o que abre e o que fecha em Porto Alegre no feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (3), será de horários especiais para lojas, shoppings e supermercados de Porto Alegre. O Jornal do Comércio preparou um serviço completo para quem quer se programar para a data.

O comércio da Capital poderá abrir tanto para receber clientes quanto para realizar entregas. Como se trata de um feriado, os lojistas devem observar as regras previstas em acordo coletivo que autorize o comércio a funcionar.

Os bancos não irão abrir na data. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta que, por se tratar de um feriado nacional, não haverá expediente nas agências mesmo nas localidades em que o dia da celebração foi antecipado para outra data.

Os supermercados também deverão ter funcionamento diferente para a data, ficando a critério de cada rede decidir sobre horários especiais. Os supermercados Zaffari e Bourbon começaram a operar com novos horários desde 10 de abril. Para a maioria das unidades, o atendimento exclusivo para idosos e pessoas do grupo de risco começa às 8h30min e, para demais clientes, às 9h. O fechamento varia entre 20h e 21h na Capital.

O Rissul abre às 7h30min e opera até 20h30min, no bairro São Geraldo (avenida São Pedro, 512), e 21h no Floresta (avenida Cristóvão Colombo, 1980). As unidades porto-alegrenses do Big funcionam: Zona sul 9h a 21h; Cristal das 9h a 22h; Sertório das 8h a 22h. O Nacional começa os serviços a partir das 8h na capital e, em maioria, fecham às 21h. Nos bairros Cidade Baixa, Santana e Menino Deus as operações se estendem até 21h. Já os mercados Maxxi estarão abertos entre 8h e 20h.

As lojas e serviços essenciais operam entre 14h e 20h na maioria dos shoppings de Porto Alegre. Praças de alimentação estarão abertas das 10h às 15h.

O BarraShopping Sul terá abertura opcional às 10h para atendimento presencial e drive-thru das 10h às 20h. A tele-entrega, contudo, se estende até às 23h. Assim como o shopping da zona Sul, serviços de drive-thru e take-a way também são oferecidos pelo Iguatemi (até 20h) e Moinhos (até 22h). O delivery funciona até às 22h para os dois estabelecimentos. O shopping João Pessoa opera entre 10h e 20h para serviços essenciais. A praça de alimentação oferece atendimento presencial das 10h às 16h. A partir das 16h até às 20h, restaurantes só trabalharão com tele-entrega e take-away.

As agências dos Correios não terão expediente nesta quarta-feira. A Central de Atendimento aos Clientes dos Correios (CAC) também não funcionará nesse dia, porém seguem disponíveis os canais digitais no site dos Correios.

A Empresa Pública de Transporte Circulação (EPTC) informa que na quinta-feira os ônibus circulam com tabela de feriado. Na sexta-feira (4), será tabela normal de dia útil. De acordo com a Trensurb, os intervalos entre viagens de trens no feriado seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com partidas de 20 em 20 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos, exceto os últimos trens da noite.