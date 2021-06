População de rua começa a ser vacinada nesta quarta-feira em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre começa a vacinação da população em situação de rua contra Covid-19 nesta quarta-feira (2), em duas regiões da cidade: Centro e Sul. O Plano Municipal de Vacinação prevê o total de três mil doses para essa população.

Na Escola Municipal Porto Alegre, no Centro Histórico, a vacinação será realizada pela equipe do Consultório na Rua. Conforme a prefeitura, as equipes de abordagem social da Fundação de Atendimento Social e Cidadania (Fasc) estão orientando a população em situação de rua sobre os locais de vacinação e horários. Será necessário apresentar documento de identificação com foto ou cópia.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) conta com apoio da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e da rede alimentícia Oderich, que doaram 3 mil unidades de álcool em gel para distribuição após a aplicação da vacina.

A vacinação nas demais regiões distritais de saúde depende da chegada de novas doses do imunológico.

Confira os pontos de vacinação