Escolas estaduais ultrapassam os 400 casos de Covid-19, aponta Cpers

Escolas estaduais somam 437 casos de Covid-19 desde a retomada das atividades presenciais, aponta levantamento do Cpers/Sindicato. Aproximadamente 199 escolas de 100 cidades do Rio Grande do Sul responderam ao questionário online lançado pela entidade em 19 de maio para monitorar a infecção de professores, alunos e funcionários. Dessas, 133 apresentaram casos da doença, simbolizando 62,6%.

No dia 20 de maio, 24h depois do lançamento do questionário, 77 escolas do Estado tinham respondido às perguntas e o levantamento apontava 105 casos de Covid-19 . Menos de duas semanas depois, o número aumentou mais de 300%. Dos 437 casos registrados até o último domingo, estão 153 professores, 146 alunos, 95 funcionários e 43 integrantes da equipe diretiva. O Cpers explica que não significa, necessariamente, que os números aumentaram nos últimos 14 dias, apenas que o número de escolas respondentes cresceu.

“As escolas não estão funcionando em total capacidade e, mesmo assim, temos um alto número de casos. São 133 escolas de 76 municípios com casos de Covid-19. Isso é preocupante”, afirma o 2° vice-presidente do Cpers, Edson Garcia. Além disso, apenas 34,7% das escolas que tiveram casos positivos suspenderam as aulas. Para Garcia, é pouco, mas faltou orientação sobre o fechamento dos colégios nesses casos. “É vital que o governo do Estado oriente priorizando a vida, mas não aconteceu.”

Em Porto Alegre, 22 escolas estaduais responderam ao questionário e, dessas, 12 tiveram diagnósticos positivos, totalizando 39 casos de Covid-19. Garcia entende que, mesmo a vacinação dos profissionais da educação começando nesta terça-feira na Capital, talvez não seja o suficiente para pausar o crescimento desse número. “A ciência nos apresenta que a imunização só acontece após a segunda dose. Então não dá para nos iludir pensando que, ao iniciar a imunização, o risco vai diminuir”, defende.

Ainda, 70,7% responderam que a escola não oferece condições de segurança adequadas para a realização de aulas presenciais, e 32,4% responderam que não há EPIs suficientes e adequados para a proteção da comunidade escolar. "Muitas escolas do interior não tem banheiro com torneiras e materiais de higiene necessários para fazer a higienização básica. Outras escolas só receberam álcool em gel e isso não é EPI”, pontua Garcia.

A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) foi procurada, mas não retornou o contato da reportagem até o fechamento da edição. O Cpers continuará fazendo o levantamento dos casos de Covid-19 nas escolas estaduais e o questionário pode ser encontrado e respondido no site do Sindicato.