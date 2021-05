Prefeitura autua dois bares por descumprir protocolos sanitários

Dois bares foram autuados pela Prefeitura de Porto Alegre na noite de sexta feira (28) e madrugada deste sábado (29) no Centro Histórico da Capital. Os bares não estavam com lotação excedida, mas não cumpriam outros protocolos. De acordo com a administração municipal, os frequentadores dos locais estavam de pé e sem distanciamento físico, e utilizando pista de dança - o que é vedado dentro das normas de segurança sanitária. Os dois estabelecimentos ficam situados próximo um do outro na Praça Parobé, em frente ao Mercado Público.