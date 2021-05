Porto Alegre oferece 256 vagas para acolhimento de pessoas em situação de rua

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Pessoas em situação de rua podem procurar o serviço de albergagem oferecido pela prefeitura de Porto Alegre. São 256 vagas oferecidas e, durante o período da pandemia, o serviço é prestado em duas modalidades: dois albergues em atendimento apenas de pernoite (12h) e dois atuando como Casa de Passagem (24h).

Os serviços de albergagem 12h é de acolhimento noturno, com funcionamento das 19h às 7h. Nos espaços, são oferecidos lugar para dormir, cuidados de higiene e alimentação, além de encaminhamentos para serviços da rede socioassistencial e demais políticas públicas.

O Núcleo de Acolhimento da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) é responsável pela realização da seleção para as casas de passagem. Ele é feito por meio de uma avaliação técnica. Os técnicos sociais realizam abordagens sistemáticas, tendo como um dos objetivos orientar as pessoas em situação de rua sobre os serviços sociais e como podem acessar as unidades.

Caso seja identificado que há alguma pessoa em situação de rua em risco por causa do frio, é possível entrar em contato com a Facs através do telefone (51) 3289-4994.

Locais onde há oferta de abrigo:

Modalidade 12h- pernoite

Albergue Espírita Dias da Cruz (av. Azenha, 366 – bairro Azenha)

Albergue Acolher 2 (rua 7 de abril, 315 – bairro Floresta) - Associação Beneficente Projeto Restaurar

Modalidade Casa de Passagem 24h