RS terá atos em mobilização nacional contra o governo Bolsonaro neste sábado

O Rio Grande do Sul integra mobilização nacional contra o governo de Jair Bolsonaro neste sábado (29). Segundo Central Única dos Trabalhadores (CUT-RS), já estão confirmadas manifestações em 21 municípios gaúchos (lista completa abaixo).

Jornal do Comércio, a CUT-RS previu a participação de 5 mil pessoas Em Porto Alegre, a concentração começa às 15h em frente à prefeitura. O grupo segue em caminhada pelas ruas do Centro Histórico. Em entrevista ao, a CUT-RS previu aneste sábado na Capital.

Batizados de #29M, os protestos são promovidos pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, com a participação de centrais sindicais, movimentos sociais, entidades de estudantes, organizações de bairros e torcidas organizadas. "A pauta do #29M tem como palavra de ordem o 'fora Bolsonaro', fortalecendo os trabalhos da CPI da Covid no Senado e a luta pelo impeachment", afirma o sindicato em nota.

ato simbólico Os manifestantes defendem a vacinação em massa e o aumento do auxílio emergencial para R$ 600,00. Assim como norealizado na quarta-feira (28), o grupo também se posiciona contra a reforma administrativa, as privatizações, o desemprego e os cortes de verbas da educação, como universidades e institutos federais.

Pelo menos 186 localidades em todo o Brasil terão atos, protestos e caminhadas presenciais. Em nota, a CUT-RS ressalta a necessidade do uso de máscaras e álcool em gel, além do distanciamento entre os participantes, para evitar o risco de contaminação da Covid-19.

Confira as cidades gaúchas que têm manifestação marcadas para sábado: