IPA inaugura Centro de Reabilitação Pós-Covid gratuito na Capital

O Centro Universitário Metodista IPA inaugurou o Centro de Reabilitação Pós-Covid e Doenças Crônicas, em Porto Alegre. Com foco no tratamento de pacientes que se recuperam da infecção pelo novo coronavírus e de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, doenças renais e cardiopatias, o Centro oferece consultas e exames de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e enfermagem. O atendimento é gratuito e aberto a toda a comunidade.

"O Centro nasce do compromisso do IPA junto à sociedade e da percepção dos estudantes e professores frente ao novo momento. Para nós, é muito gratificante atuar em prol da vida", afirma o reitor da instituição, Marcos Wesley.

Coordenadora do Centro, a professora Cristiane Gessinger destaca que estudos científicos já identificaram que os efeitos da síndrome pós-Covid podem persistir por meses ou anos após a doença. A persistência dos sintomas causa severos impactos na qualidade de vida do paciente, dificultando atividades do dia a dia e até mesmo impedindo o retorno ao trabalho. "Diante deste quadro, é fundamental garantir que o paciente receba um atendimento humanizado, com visão de clínica ampliada e formulação de plano terapêutico singular a fim de garantir melhores resultados", diz Cristiane.

No Centro - que funciona nas dependências das Clínicas Integradas IPA, no Campus da instituição - são oferecidos atendimentos, consultas, exames físicos e acompanhamento da saúde integral do paciente. Os agendamentos podem ser feitos de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Serviço