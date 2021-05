Santa Casa de Porto Alegre precisa de doações de sangue com urgência

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre precisa urgentemente de doações de sangue. Para evitar a aglomeração de pessoas, os interessados em efetuar a doação devem realizar agendamento prévio pelo telefone 51 3214-8025 ou pelo WhatsApp 51 98040-7248. Outras medidas também estão sendo tomadas para garantir a segurança de doadores e funcionários do Banco de Sangue, como limitar o acesso de, no máximo, oito pessoas no espaço, respeitando-se o distanciamento recomendado.

O Banco de Sangue da Santa Casa atende a necessidade dos seus nove hospitais, incluindo as sete unidades localizadas em Porto Alegre, além do Hospital Dom João Becker, em Gravataí, e o Hospital de Santo Antônio da Patrulha. O endereço do Banco de Sangue da Santa Casa é Av. Independência, 75, no Centro Histórico de Porto Alegre, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 12h.