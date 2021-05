Vento forte derruba estátua da liberdade da Havan em Capão da Canoa

O vento forte que atingiu o litoral norte gaúcho derrubou a estátua da liberdade da loja Havan, em Capão da Canoa. Fotos e vídeos circularam pelas redes sociais registrando a queda do símbolo da rede de varejo do empresário Luciano Hang, como em um post do Jornal NH no Twitter.

Ventania provocada por ciclone derruba estátua da Havan em Capão da Canoa Imagens: Capão Denúncias/Especialhttps://t.co/tmw74knLHd pic.twitter.com/ryEW6uTPfv — Jornal NH (@jornalnh) May 24, 2021