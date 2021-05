Ciclone provoca ventos de até 70 km/h no Rio Grande do Sul

A formação de um ciclone extratropical, que se estende da Argentina até o Sul do Brasil, provoca fortes ventos desde a madrugada deste domingo (23) no Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Meteorologia, as rajadas de vento atingiram entre 50 km/h e 70 km/h em Porto Alegre neste domingo, e 70 km/h no Interior. Em algumas áreas, os ventos podem atingir 90 km/h durante o dia.

O ciclone não tocou o continente e já avançou para alto-mar. O porto de Rio Grande do Sul está fechado em razão das condições meteorológicas por vento forte e o mar agitado com aviso de impraticável. No sábado (22), a Marinha emitu um alerta de condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de até 2,5 metros de altura, na faixa litorânea compreendida entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, entre a tarde deste domingo e a manhã de terça-feira (25).

Segundo a MetSul, a tendência é que o vento diminua a partir da noite deste domingo e na próxima madrugada. A segunda-feira (24), entretanto, ainda será ventosa no Sul e no Leste do Rio Grande do Sul, com o vento voltando a ganhar força no decorrer da manhã e enfraquecendo bastante a partir do fim de tarde.

A chegada de uma massa de ar polar traz frio ao Rio Grande do Sul a partir de terça-feira, com possiblidade de temperaturas negativas e formação de geada.