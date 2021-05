Guarda Municipal desfaz aglomeração com cerca de 800 pessoas na rua Padre Chagas

Uma aglomeração com cerca 800 pessoas na rua Padre Chagas, bairro Moinhos de Vento, e outras em mais quatro pontos da cidade foram dispersadas pela Guarda Municipal durante a noite desse sábado (22) e madrugada deste domingo (23). A operação conjunta com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Brigada Militar ocorreu também nas ruas Lima e Silva, República e José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, Fernando Machado, no Centro Histórico e na região das Ilhas.

Na rua Padre Chagas, os estabelecimentos foram orientados a funcionar de acordo com as normas estabelecidas nos protocolos de segurança. Não houve necessidade de autuação. Já na rua Fernando Machado, a Guarda desfez aglomeração envolvendo cerca de 200 pessoas entre as ruas Coronel Genuíno e Marechal Floriano.

Na região da Ilhas, houve denúncia de uma festa com aproximadamente 120 pessoas, porém o local estava funcionando dentro das regras permitidas. Os agentes reforçaram as orientações sobre as normas de segurança.

Na rua José do Patrocínio, um estabelecimento comercial foi denunciado por haver aglomeração de pessoas em pé na calçada consumindo alimentos e bebidas. A Guarda Municipal dispersou a pequena aglomeração. O estabelecimento funcionava dentro das normas. Também no bairro Cidade Baixa, os agentes dispersaram aglomerações nas ruas República e Lima e Silva. A ação ocorreu com a colaboração das 70 pessoas que estavam no local.