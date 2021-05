Revitalização da Fonte Talavera chega ao final

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A revitalização da Fonte Talavera de la Reina e o entorno dela, a Praça Montevidéu, localizada em frente à prefeitura de Porto Alegre, será concluída nesta segunda-feira (24). A obra, iniciada em março, foi doada pelo Grupo Zaffari e a Incorporadora e Construtora Melnick.

O investimento na reforma do espaço, considerado um dos “cartões postais” da capital gaúcha, foi estimado incialmente em cerca de R$ 200 mil. Foram executados o reposicionamento do gradil existente, a substituição da Pedra Portuguesa ao redor da fonte e do ladrilho hidráulico deteriorado, um novo paisagismo, pintura de seis refletores e dois postes de iluminação, entre outros serviços.