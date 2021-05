Dia do Desafio 2021 ocorre no dia 26 de maio

O Dia do Desfaio 2021 está chegando. O evento, que mobiliza todo o Continente Americano sobre a importância da atividade física para o bem-estar físico e mental, é um convite à prática de qualquer atividade física por, pelo menos, 15 minutos consecutivos. O DDD, como também é conhecido, acontece sempre na última quarta-feira do mês de maio (26, neste ano) e é coordenado pelas Unidades do Sesc de todo o País. “Atividade física: Bom pra mim! Bom pra todos!” é o mote deste ano.

www.facebook.com/SescRS youtube.com/sescrs No Rio Grande do Sul, em razão da situação da pandemia do coronavírus, as atividades novamente acontecerão de forma on-line com atividades transmitidas pelas páginas do Sesc no Estado. O destaque fica para as ações transmitidas pelo Facebook () e Youtube do Sesc/RS (): Aulas da Academia On-line (8h) e Iniciação Esportiva (10h), Flashback da Maturidade Ativa (14h30) e bate-papo “Superação de Desafios”, com o ex-líbero da Seleção Brasileira de Vôlei Serginho (17h).

Na Capital, duas atividades presenciais terão como público convidados e imprensa. Das 6h às 15h, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo - CETE (Rua Gonçalves Dias, 700) receberá atletas paralímpicos da Associação Esporte Mais, que realizarão treinos e demonstrações de atividades de forma ininterrupta com o revezamento de modalidades e atletas. Já das 8h às 17h, a nova sede do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac (Rua Fecomércio, s/n) será palco da Esteira da Fama, onde autoridades, influenciadores, jornalistas e demais convidados realizarão caminhadas em esteira eletrônica. Haverá controle de acesso dos convidados, distanciamento e higienização entre utilizações, entre outras medidas de cuidado e prevenção à Covid-19.

Além disso, em todo o Estado acontece o Desafio Solidário com a arrecadação de roupas, alimentos não perecíveis e, principalmente, caixas de leite UHT. Todos os itens arrecadados serão distribuídos pelo Mesa Brasil a instituições sociais cadastradas no programa. As doações podem ser entregues em todas as Unidades Sesc, Senac e sindicatos filiados à Fecomércio de todo o Rio Grande do Sul. O Dia do Desafio tem o apoio do Rissul.

Dia do Desafio 2021

Programação

*As atividades presenciais serão exclusivas para convidados e imprensa e contarão com todas as medidas de prevenção contra a Covid-19

- 6h às 15h: Dia da Inclusão no DDD*

Local: CETE (R. Gonçalves Dias, 700 - Porto Alegre)

*Atividade fechada para atletas paralímpicos convidados e imprensa

- 8h às 17h: Esteira da Fama*

Local: Sede Fecomercio-RS/Sesc/Senac (Rua Fecomércio, s/n - Porto Alegre)

*Atividade fechada para convidados e imprensa

- 8h: Aulão da Academia On-line Sesc

- 10h: Aulão da Iniciação Esportiva Sesc

- 14h30min: Flashback da Maturidade Ativa

- 17h: Bate-papo “Superação de Desafios”, com Serginho, ex-líbero da Seleção Brasileira de Vôlei

