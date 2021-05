Chuva aparece com mais força no Rio Grande do Sul entre sexta-feira e sábado

Para os gaúchos que irão sair de casa nos próximos dias, não esqueçam do guarda-chuva. Isso porque a previsão do tempo aponta risco de chuva forte e temporais isolados entre sexta-feira (21) e sábado (22) no Rio Grande do Sul, começando pela região oeste e se espalhando para o resto do Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a formação de um centro de baixa pressão e o avanço de uma frente fria são as razões para a chegada do mau tempo. Há determinadas regiões com chances de apresentar um volume de chuva equivalente a 50 ou 75% da média para o mês de maio inteiro apenas nestes dois dias.

Inicialmente presentes na região oeste, as nuvens mais carregadas se deslocarão ao longo da sexta no sentido leste. No final da manhã, a chuva chegará a Santa Maria, localizada no centro do Estado.

Em Porto Alegre, a MetSul afirma que a instabilidade se formará na capital dos gaúchos a partir da tarda desta sexta, assim como na região metropolitana. Tendência é de chuva com intensidade moderada a forte.