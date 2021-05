Rio Grande do Sul pode ter temperatura negativa e geada nesta quarta-feira

Os gaúchos podem se preparar para um começo de dia ainda mais gelado nesta quarta-feira (19). A atmosfera mais seca fará com que o Rio Grande do Sul tenha queda acentuada da temperatura, com mínimas abaixo de 5°C em várias regiões e até negativas nos Campos de Cima da Serra.

Segundo previsão da MetSul Meteorologia, também há risco de geada. Ao longo do dia, porém, o tempo ensolarado garante aquecimento gradual em grande parte das regiões. No Oeste e no Sul, as nuvens aumentam entre o fim da tarde e ao longo da noite e não se afasta a chance de chuva passageira e isolada.

Em Porto Alegre, a quarta-feira será ensolarada, com frio ao amanhecer e temperatura amena pela tarde. Pode haver chuva isolada somente durante a noite. Na sexta-feira, o tempo fica instável com chuva a

qualquer hora na Capital.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 26°C

Mínima: -1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 20°C

Mínima: 8°C