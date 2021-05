Pucrs abre inscrições para o vestibular de inverno 2021

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) abriu inscrições para o Vestibular de Inverno de 2021. Os candidatos podem optar entre fazer uma prova de redação online, que será no dia 12 de junho, aproveitar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado entre 2012 e 2020, ou optar pelo melhor desempenho obtido entre os dois.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.pucrs.br/estudenapucrs até o dia 7 de junho e custam R$ 60,00. São mais de 25 cursos com vagas abertas para o segundo semestre. A lista de aprovados será divulgada no dia 16 de junho.

Devido à pandemia do coronavirus, a universidade optou por manter os moldes do vestibular de verão. As provas serão no formato online, em um ambiente virtual antifraude. Para realizar o teste é necessário que o candidato tenha um computador, desktop ou notebook, com webcam e microfone funcionando perfeitamente. Toda a sessão é gravada e fica como parte do histórico do candidato. A prova terá 1 hora de duração e os candidatos devem entrar na plataforma com 15 minutos de antecedência para efetuar a sua identificação.

Os candidatos também poderão conhecer a plataforma previamente. A Pucrs a promoverá um simulado no ambiente digital, igual ao que será utilizado na prova, de 8 a 11 de junho.