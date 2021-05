Unimed Vale do Sinos inaugura novo hospital em Novo Hamburgo

As operações do novo hospital da Unimed Vale do Sinos em Novo Hamburgo estão iniciando. A transferência dos pacientes do hospital atual para a nova unidade começa na próxima segunda-feira (24).

Localizado na Rua Vidal Brasil, 1671, o novo Hospital da Unimed Vale do Sinos será uma referência nacional em inovação por oferecer recursos de alta tecnologia e modernos sistemas de automação. Com a inauguração, além de contribuir para ampliar sua capacidade, o hospital tem como objetivo oferecer serviços de ponta, alinhado com o que há de mais moderno no setor.