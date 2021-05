Bandeira arco-íris é hasteada no Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre

A bandeira norte-americana ganhou a companhia nesta segunda-feira (17) do símbolo do movimento pelos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e outros movimentos. A bandeira do arco-íris pode ser vista na sede do Consulado-Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, localizado na avenida Assis Brasil. O símbolo fica até as 17h.