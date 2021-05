Aulas presenciais voltam nesta segunda para alunos do 6º ao 9º anos em Porto Alegre

Serão retomadas nesta segunda-feira (17) as atividades presenciais dos alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental das escolas municipais de Porto Alegre. Ao todo, esta faixa etária soma 14.519 estudantes em escolas municipais da Capital. Conforme a prefeitura, esses 14 mil vão se somar às 44 mil crianças cujo comparecimento às escolas reiniciou entre os dias 29 de abril e 10 de maio.