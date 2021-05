Inscrições para 2.562 vagas de graduação na Ufrgs começam no dia 17 de maio

edital do processo seletivo 2021/1 A decisão da suspensão foi tomada no dia 23 de abril pelo Conselho Universitário (Consun) A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou na manhã desta sexta-feira o, para o ingresso de estudantes nos 82 cursos de graduação da instituição. Neste ano, a Ufrgs não irá realizar o seu tradicional vestibular em razão das restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus.

site do processo seletivo 2021/1 A seleção irá ofertar 2.562 vagas para ingresso na universidade 82, com as inscrições abertas entre 17 e 30 de maio, por meio do. Nesse processo, os candidatos poderão usar notas das edições anteriores do Concurso Vestibular ou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2017 a 2020, permanecendo a reserva de 50% das vagas para o programa de ações afirmativas.

O processo seletivo 2021/1 contempla as vagas anteriormente destinadas ao primeiro semestre no Concurso Vestibular 2021. A Ufrgs mantém a previsão da realização do Vestibular 2021/2 para as vagas do segundo semestre, se as condições sanitárias permitirem sua realização.

A inscrição para o processo seletivo tem o valor de R$ 40,00 e pode ser feita pelo candidato que tenha ao menos uma nota válida nos processos de Enem ou Vestibular dos anos 2017, 2018, 2019 e 2020. Para o Enem, são necessários os escores mínimos de 450 em cada uma das provas objetivas e 500 na redação; para o Vestibular, é preciso que o participante não tenha sido eliminado do concurso.

Os resultados dos processos serão ponderados para o curso pretendido, permanecendo apenas a melhor nota após o cálculo do índice de concorrência do candidato. Ou seja, o resultado não é uma média entre todas as notas, sendo utilizado o melhor desempenho, não havendo mescla de notas entre concursos ou anos distintos.

site da Comissão Permanente de Seleção (Coperse) O Manual do Candidato estará disponível a partir de segunda-feira (17) no. Os candidatos do curso de Música precisam de aprovação na prova de habilitação específica, com possibilidade de uso de aprovações nos anos indicados.

nomes já estão indicados no site da Coperse A isenção do valor da inscrição será concedida apenas aos candidatos contemplados no edital que seria destinado ao Vestibular 2021 e cujos. Esses candidatos devem se inscrever normalmente no Processo Seletivo, dentro do prazo específico, e não será gerado boleto de pagamento.

Do total de vagas, 1.260 se destinam às modalidades de ações afirmativas. A Ufrgs possui oito modalidades de vagas direcionadas exclusivamente para aqueles que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública, contemplando ainda com reservas específicas por critérios étnico-raciais, de renda e para pessoa com deficiência. A universidade lembra que o candidato deve ler com atenção, no edital, os requisitos necessários e a documentação comprobatória de cada ação afirmativa, pois o não cumprimento das exigências leva à perda da vaga.

Até o dia 19 de junho, será publicado o resultado preliminar, por meio de lista de classificados, e o resultado final está previsto para até 23 de junho. No dia 24 de junho, começa o envio da documentação obrigatória, que será realizado de forma online